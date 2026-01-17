Italia-Giappone, Meloni alle imprese: “Stabilità politica opportunità per chi investe”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha incontrato nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo i vertici delle principali aziende giapponesi”, si legge in una nota di Palazzo Chigi: 17 gruppi economici e industriali che, complessivamente, “hanno un fatturato di oltre mille miliardi di euro e che sono attivi su scala globale e nei settori prioritari del Partenariato Strategico Speciale tra Italia e Giappone”. Tra questi: aerospazio, difesa, infrastrutture, industria ferroviaria, automotive, digitale, innovazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaceutica, finanza, commercio e alimentare.

La premier, spiega la nota, “ha avuto uno scambio di vedute sul rafforzamento della cooperazione economica, industriale e tecnologica tra Italia e Giappone, sottolineando le opportunità che la stabilità politica e le molteplici misure messe in campo dal Governo italiano – dalla Zes Unica agli incentivi per l’occupazione e l’innovazione tecnologica delle imprese – possono offrire a chi intende sviluppare nuovi investimenti in Italia”. Tra i focus dello scambio di vedute tra Meloni e gli imprenditori giapponesi le dinamiche del commercio globale, la resilienza delle catene del valore e l’approvvigionamento delle materie prime critiche.

All’incontro hanno partecipato: Hiroshi Ide, President, Ihi; Yoshinori Kanehana, Chairman of the Board, Kawasaki Heavy Industries (Khi); Eisaku Ito, President & Ceo, Mitsubishi Heavy Industries (Mhi) e Co-Chairman dell’Italy-Japan Business Group; Noriya Kaihara, Executive Vice President, Honda Motor; Koji Sato, President, Toyota Motor; Toshiaki Higashihara, Executive Chairman, Hitachi e Vice Presidente Europa del Keidanren; Kei Uruma, President & Ceo, Mitsubishi Electric; Eiichi Katayama, Executive Vice President, Panasonic; Kenichiro Yoshida, Executive Chairman, Sony Group Corporation.

E ancora: Kazuhiko Nakayama, Senior Executive Vice President/Cfo, Ntt Data Group; Milano Furuta, Cfo, Takeda; Motoya Okada, Chairman of the Board, Aeon; Kenichi Hori, President & Ceo, Mitsui & Co.; Masayuki Omoto, President & Ceo, Marubeni; Keita Ishii, President & Chief Operating Officer/Cso, Itochu; Hironori Kamezawa, President & Group Ceo, Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg); Makoto Takashima, Chairman of the Board, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc).

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)