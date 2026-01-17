spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
Groenlandia, Crosetto ‘bacchetta’ Borghi: “Non si festeggia per indebolimento economico Paesi alleati”

(Adnkronos) – “Non capisco cosa ci sia da festeggiare nell’indebolimento (economico) di nostri alleati che sono anche tra i nostri maggiori partner commerciali ed industriali. Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter e quindi dovremmo auspicare che tra i nostri alleati prevalgano dialogo e buon senso. E quando non accade lavorare per ricrearlo”. Lo sottolinea il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a un post di Claudio Borghi in cui si diceva pronto a festeggiare per i dazi di Trump a Francia e Germania per le posizioni sulla Groenlandia. “In un mondo polverizzato dove si torna alla logica ‘ognuno per sé e Dio per tutti’ od a quella della potenza militare e delle risorse naturali noi non siamo un vaso di ferro”, scrive Crosetto. 

Poi, in un altro post su X: ”Provare a ragionare, ostinarsi ad unire e non a dividere, buttare acqua sul fuoco appena si manifesta una scintilla, potrebbe sembrare un’impresa disperata quando si è circondati da persone o nazioni (alleate da 76 anni) che si comportano più da tifosi di squadre avversarie che da alleati uniti da comuni valori, ma è doveroso farlo: si chiama responsabilità”. 

