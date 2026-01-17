spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
Berrettini, niente Australian Open: l’azzurro si ritira dal torneo

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini si ritira dall’Australian Open 2026. Il tennista azzurro è stato costretto a rinunciare alla partecipazione al primo Slam della stagione per l’ennesimo problema fisico: “Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” le parole del tennista romano, che ha salutato così il torneo prima del via.  

Berrettini, spesso alle prese con problemi fisici, avrebbe dovuto giocare il suo primo match lunedì 19 gennaio contro la testa di serie numero 6 Alex De Minaur. Niente da fare, per Matteo ancora la necessità di uno stop.  

