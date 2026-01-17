spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
Alcaraz-Walton: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz scende in campo agli Australian Open. Nel programma della prima giornata di Melbourne, che si svolge, per l’Italia, tra sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, lo spagnolo affronta l’australiano Adam Walton – in diretta tv e streaming – numero 79 del mondo nel primo turno dello Slam di scena a Melbourne, il primo della stagione e a cui Alcaraz arriva da numero uno del ranking. 

Lo spagnolo è reduce dalla sconfitta nella finale delle ultime Atp Finals contro Jannik Sinner e dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le Final Eight di Coppa Davis, in cui la sua Spagna è stata battuta in finale dall’Italia. 

 

La sfida tra Alcaraz e Walton è in programma domenica 18 gennaio non prima delle 10 ora italiana. Il match dello spagnolo è infatti il secondo della sessione serale della Rod Laver Arena e inizierà dopo il termine di Sabalenka-Rakotomanga Rajaonah. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, al primo turno dell’ultimo torneo del Queen’s, in cui Alcaraz si è imposto in due set. 

 

Alcaraz-Walton, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

