spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
spot_img

Accoltellato e dato alle fiamme, 53enne trovato morto in un parco

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Accoltellato e dato alle fiamme, un uomo di 53 anni è stato trovato morto questa notte in un parco a Carbonia. L’allarme è scattato per un incendio all’interno del parco Rosmarino: a bruciare non erano piante, ma un corpo umano. Le fiamme stavano aggredendo le gambe di Giovanni Musu, 53 anni di Carbonia, i soccorritori l’hanno trovato già privo di vita. Nella parte alta del corpo c’erano evidenti segni di coltellate e il fuoco probabilmente era stato appiccato per nascondere le tracce. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per scoprire cosa sia successo e chi sia l’autore dell’omicidio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie