Valeria Marini contro Antonella Elia: “L’ho querelata per diffamazione”

(Adnkronos) – “Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a Bellamà che mi hanno profondamente offeso”. Lo ha detto Valeria Marini a Monica Setta nella puntata di ‘Storie al bivio’ in onda sabato 17 gennaio alle 15.30 su Rai2.

Nei giorni scorsi Elia, ospite del programma di Pierluigi Diaco, aveva detto al conduttore, parlando della collega: “O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due”. “Mi state simpatiche entrambe”, aveva reagito Diaco, aggiungendo: “Ognuna ha la sua personalità”. E la Elia aveva chiosato: “Ma la sua è una personalità di m….”, aveva detto, senza pronunciare l’insulto ma mimandolo con il labiale. “Sabato scorso – ha annunciato la Marini ospite di Monica Setta – ho depositato la mia querela assistita dall’avvocato Laura Sgro’ e adesso aspetto giustizia”.

Valeria ha anche rivelato a Monica di essere innamorata e di frequentare da mesi un uomo conosciuto a un evento che le ha regalato per Natale un i-Phone. “Ho vissuto una storia terribile con le mie prime nozze (con Giovanni Cottone, ndr). Fui lasciata da mio marito dopo la festa e passai da sola la prima notte di matrimonio. Ero stata raggirata e avevo avuto il sospetto di tutto ciò, tanto è vero che pochi giorni prima del sì volevo mandare a monte le nozze. Per fortuna il mio matrimonio fu annullato in 4 mesi”.

Marini ha parlato anche della ritrovata serenità con la mamma Gianna Orrù dopo mesi di gelo. “Abbiamo passato un Natale bellissimo in famiglia e mia madre è tornata la donna forte e dolce di sempre”, ha detto. Valeria è tornata a parlare pure del legame con Vittorio Cecchi Gori. “Ci sentiamo ancora, l’ho aiutato anche economicamente nel periodo più buio della sua vita. In parte quei soldi mi sono stati restituiti, in parte no. Ma l’ho amato e non me ne sono mai pentita”. Infine, le canzoni. “Me ne hanno dedicate alcune. Sicuramente Jovanotti ma anche Cristiano Malgioglio. Anzi è accaduto spesso che lui prima di mandare i testi a Mina li facesse ascoltare a me. Ci vogliamo da sempre molto bene”, ha concluso.

