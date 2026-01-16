spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
spot_img

Uganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il leader dell’opposizione ugandese cè stato portato via dalla sua casa a bordo di un elicottero militare. Lo ha denunciato il suo partito, la National Unity Platform (Nup). “Un elicottero dell’esercito è atterrato nel complesso del presidente Bobi Wine e lo ha portato con la forza verso una destinazione sconosciuta”, ha dichiarato il Nup sul suo account di X. 

La cattura di Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, è avvenuta dopo che lo stesso leader dell’opposizione aveva dichiarato che l’esercito aveva circondato la sua casa nel quartiere di Magere, alla periferia della capitale ugandese Kampala. Wine aveva parlato di “massiccia” frode elettorale alle elezioni di giovedì. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie