venerdì 16 Gennaio 2026
Tali e Quali, stasera venerdì 16: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) –
Stasera, venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda il secondo appuntamento di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino.  

Anche in questa puntata il palco sarà riservato ad artisti non professionisti, selezionati per la straordinaria somiglianza con i grandi personaggi della musica che interpretano. Persone comuni si trasformeranno in protagonisti di uno spettacolo fatto di emozioni, sorprese e momenti di grande leggerezza, dando vita a performance capaci di conquistare pubblico e giuria.  

A giudicarli una giuria d’eccezione composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati da un quarto giudice eccezionale: Francesco Totti, campionissimo di calcio, ma anche autore di commenti e giudizi molto efficaci e, quando serve, taglienti. Chi riuscirà a ottenere il maggior numero di voti e ad accedere alla finalissima del 30 gennaio, insieme al secondo classificato di puntata? 

Presente in questo secondo appuntamento ancora Carmen Di Pietro, che parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’, che però dovrà imitare a sua volta una cantante famoso. Un doppio travestimento che promette di essere doppiamente esilarante. 

La serata finale vedrà sfidarsi i primi due classificati delle puntate in corso insieme ai migliori interpreti delle edizioni precedenti, per conquistare il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026’. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

