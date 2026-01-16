spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
Sinner vince l'ultimo test prima degli Australian Open: Auger-Aliassime ko

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Jannik Sinner vince l’ultimo test prima degli Australian Open. Oggi, venerdì 16 gennaio, il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4 nel match esibizione andato in scena a Melbourne. Un buon test per Sinner, che arriva in Australia da bicampione in carica dopo i successi del 2025 e del 2024, contro un avversario che ha mostrato di saper alzare il proprio livello per mettere in difficoltà il numero due del mondo. 

Dopo un primo set vinto 6-4 infatti, Sinner ha subito la reazione di Auger-Aliassime, che ha conquistato il secondo parziale con lo stesso punteggio salvo attendersi al super tie break, dominato da Jannik, che ha chiuso così 10-4. 

Per Sinner, che non ha voluto partecipare a tornei preparatori, si tratta del secondo match d’esibizione della nuova stagione, dopo quello giocato contro Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud, perso in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

