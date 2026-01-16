Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna

(Adnkronos) –

Carlo Conti porta Sanremo nel cuore di Roma. Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell’ultimo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ con l’orchestra di Santa Cecilia.

Intercettato dai cronisti il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo frena le attese su possibili annunci. “Niente annuncio oggi, siamo qui per girare lo spot. Nel cuore di Roma”, ha dichiarato Conti.

Non è mancato un momento di leggerezza. Alla domanda se i romani riusciranno a intonare “Con te partirò” di Andrea Bocelli, uno dei brani della campagna, Conti ha risposto con una battuta che omaggia la città: “Certo, e semmai optiamo per ‘Roma nun fa la stupida stasera’”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)