spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
spot_img

Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Carlo Conti porta Sanremo nel cuore di Roma. Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell’ultimo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ con l’orchestra di Santa Cecilia.  

Intercettato dai cronisti il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo frena le attese su possibili annunci. “Niente annuncio oggi, siamo qui per girare lo spot. Nel cuore di Roma”, ha dichiarato Conti.  

Non è mancato un momento di leggerezza. Alla domanda se i romani riusciranno a intonare “Con te partirò” di Andrea Bocelli, uno dei brani della campagna, Conti ha risposto con una battuta che omaggia la città: “Certo, e semmai optiamo per ‘Roma nun fa la stupida stasera’”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie