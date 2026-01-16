spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
spot_img

Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, venerdì 16 gennaio, la Dea affronta il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena, mentre quella di Gilardino ha pareggiato contro l’Udinese per 2-2 dell’ultimo turno di campionato. 

 

La sfida tra Pisa e Atalanta è in programma oggi, venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino. 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

 

Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie