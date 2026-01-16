spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
spot_img

Nicola Savino, il rapporto con il padre: “È stato assente, ma meraviglioso”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
“Ho avuto un padre assente”. Nicola Savino ospite a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 17 gennaio alle 17.05 su Rai 1, ha parlato di una grande fragilità personale che lo accompagna da sempre: “Ho una vena di malinconia che tengo a bada… avendo avuto un papà che ha sofferto di depressione, quindi è una cosa che temo molto…”. E ha aggiunto: “Avevo una mamma molto ansiosa, quell’ansia me l’ha proprio trasmessa”. 

Ripercorrendo l’infanzia, Nicola l’ha definita “solitaria”. Poi ha ricordato alcuni dei giochi che faceva con bambino: “Cameretta, Lego, costruzioni, regali che mi portava mio papà perché andava all’estero”. Il padre era un ingegnere e lavorava sui pozzi petroliferi, motivo per il quale il padre era spesso fuori casa: “Io ero sempre senza il papà. Per motivi di lavoro, che è una cosa che un bambino capisce poco”, ha detto. 

Savino ha ricordato un dialogo avuto con il padre poco tempo che quest’ultimo venisse a mancare: “Mi ha detto: ‘Sono stato un buon padre?'”. E la sua risposta è stata senza esitazioni: “No, tu sei stato un padre meraviglioso”. “Ce lo siamo detti – ha aggiunto – è importante dirsi le cose”.  

Sul lato sentimentale, invece, Savino sfoggia l’ironia sui suoi anni da dj: «Donne? Poche, pochissime. Io sono stato un Dj atipico”. E ha concluso: “Un bravo guaglione, diciamo, o almeno mi dipingo così”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie