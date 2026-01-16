Meloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta “tanti auguri” in italiano

(Adnkronos) –

Sorpresa di compleanno per Giorgia Meloni. Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a Tokyo, Meloni ha ricevuto un ‘regalo’ speciale proprio durante l’incontro con l’omologa nipponica. Per celebrare i 49 anni della premier, che ha compiuto ieri, giovedì 15 gennaio, Takaichi ha fatto arrivare al tavolo una torta con tanto di candeline.

Ma non solo. La premier giapponese, insieme al suo staff, ha intonato il classico “tanti auguri a te”, rigorosamente in italiano, scatenando i sorrisi, le risate e la reazione, quasi commossa, di Meloni. “Puoi contare su di me, per qualunque cosa tu possa avere bisogno”, ha detto la premier italiana a Takaichi al termine della visita, abbracciandola, “so che non sarà facile, ma lo faremo insieme”.

Salutandola, direttamente dal finestrino dell’auto, con un “sei appena diventata la mia migliore amica”, in italiano, ma che Takaichi sembra aver compreso appieno.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)