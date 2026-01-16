Lo snowboard a Milano Cortina 2026: regole e programma

(Adnkronos) –

Livigno si prepara ad accogliere gli assi dello snowboard. Dal 5 febbraio 2026, giornata delle prime qualificazioni, al 18 febbraio, giorno della finale dello slopestyle maschile, la Valtellina ospiterà i fuoriclasse della tavola per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco tutte le cose da sapere sullo snowboard, sport che ha debuttato ai Giochi Olimpici a Nagano 1998.

Nato negli Stati Uniti negli anni ’60, lo snowboard si lega alle novità di quel periodo e alla voglia di trovare nuovi modi di fare sport sulla neve. Nel decennio successivo aumentò la produzione delle tavole e la disciplina iniziò a guadagnare popolarità, spinta dalla vicinanza a surf e skateboard: nel 1982, ecco i primi campionati nazionali negli States e nel 1994 l’introduzione dello sport come disciplina FIS. Per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali, lo snowboard ha debuttato nel programma Olimpico a Nagano 1998 con slalom gigante ed halfpipe. A Salt Lake City 2002 venne invece inserito lo slalom gigante parallelo, mentre a Torino 2006 esordì lo snowboard cross, a Sochi 2014 lo slopestyle e a Pyeongchang 2018 il big air. L’ultimo evento aggiunto nel programma a cinque cerchi è lo snowboard cross a squadre miste, a Pechino 2022.

Ma come funzioneranno le varie gare di snowboard a Milano Cortina 2026? Intanto, si svolgeranno a Livigno e prevederanno, in generale, fasi di qualificazione e finali.

Nell’halfpipe gli atleti e le atlete si esibiscono una serie di trick mentre scendono lungo un pendio con la forma di semi-cilindro e vengono valutati per ampiezza e difficoltà dei salti.

Nello slalom gigante parallelo, due snowboarder scenderanno contemporaneamente lungo due tracciati paralleli. Durante le qualificazioni, ogni concorrente scenderà lungo i due tracciati, blu e rosso, una volta. I due tempi verranno sommati e i sedici migliori cumulati avanzeranno al turno a eliminazione. Il primo tempo di ogni batteria si qualificherà per quella successiva, fino alla finale.

Nello snowboard cross, dopo le qualificazioni a tempo che determineranno i migliori sedici, la competizione si svolgerà a scontri diretti: quattro atleti o atlete per batteria contemporaneamente su una pista costellata di salti, dossi e curve ampie. In ogni batteria ci sarà la classifica e i migliori due andranno al turno successivo, fino alla finale.

Nel big air gli atleti e le atlete scenderanno lungo un pendio dotato di una rampa, che verrà sfruttata per effettuare un salto in cui saranno fatte diverse acrobazie aeree.

Nello slopestyle gli atleti e le atlete scenderanno lungo un percorso che include una varietà di strutture (rail/salti), mentre verranno valutati per l’ampiezza, l’originalità e la qualità delle loro acrobazie.

Quando si svolgeranno le gare di snowboard a Milano Cortina 2026? Gli atleti scenderanno in pista dal 5 al 18 febbraio. Ecco il calendario completo delle gare:

Giovedì 5 febbraio



Ore 19:30, Big air uomini Qualif. Manche 1

Ore 20:15, Big air uomini Qualif. Manche 2

Ore 21, Big air uomini Qualif. Manche 3

Sabato 7 febbraio



Ore 19:30, Big air uomini Finale Manche 1

Ore 19:53, Big air uomini Finale Manche 2

Ore 20:17, Big air uomini Finale Manche 3

Domenica 8 febbraio



Ore 9 PGS donne Manche di qualificazione

Ore 9:30, PGS uomini Manche di qualificazione

Ore 10, PGS donne Manche di eliminazione

Ore 10:30, PGS uomini Manche di eliminazione

Ore 13, Women’s Parallel Giant Sl. quarti di finale

Ore 13:24, Men’s Parallel Giant Slalom quarti di finale

Ore 13:48, Women’s PGS quarti di finale

Ore 14, Men’s PGS quarti di finale

Ore 14:12, Women’s Parallel Giant Sl. semifinali

Ore 14:19, Men’s Parallel Giant Slalom semifinali

Ore 14:26, PGS donne Finalina

Ore 14:29, PGS donne Gran finale

Ore 14:36, PGS uomini Finalina

Ore 14:39, PGS uomini Gran finale

Ore 19:30, Big air donne Qualif. Manche 1

Ore 20:15, Big air donne Qualif. Manche 2

Ore 21, Big air donne Qualif. Manche 3

Lunedì 9 febbraio



Ore 19:30, Big air donne Finale Manche 1

Ore 19:53, Big air donne Finale Manche 2

Ore 20:17, Big air donne Finale Manche 3

Mercoledì 11 febbraio



Ore 10:30, Halfpipe donne Qualificazione Manche 1

Ore 11:27, Halfpipe donne Qualificazione Manche 2

Ore 19:30, Halfpipe uomini Qualificazione Manche 1

Ore 20:27, Halfpipe uomini Qualificazione Manche 2

Giovedì 12 febbraio



Ore 10, SBX uomini Seeding Manche 1

Ore 10:55, SBX uomini Seeding Manche 2

Ore 13:45, Men’s Snowboard Cross 1/8 Finals

Ore 14:18, Men’s Snowboard Cross Quarterfinals

Ore 14:39, Men’s Snowboard Cross Semifinals

Ore 14:56, SBX uomini Finalina

Ore 15:01, SBX uomini Gran finale

Ore 19:30, Halfpipe donne Finale Manche 1

Ore 19:59, Halfpipe donne Finale Manche 2

Ore 20:28, Halfpipe donne Finale Manche 3

Venerdì 13 febbraio



Ore 10, SBX donne Seeding Manche 1

Ore 10:55, SBX donne Seeding Manche 2

Ore 13:30, Women’s Snowboard Cross 1/8 Finals

Ore 14:03, Women’s Snowboard Cross Quarterfinals

Ore 14:24, Women’s Snowboard Cross Semifinals

Ore 14:41, SBX donne Finalina

Ore 14:46, SBX donne Gran finale

Ore 19:30, Halfpipe uomini Finale Manche 1

Ore 19:59, Halfpipe uomini Finale Manche 2

Ore 20:28, Halfpipe uomini Finale Manche 3

Domenica 15 febbraio



Ore 13:45, Mixed Team Snowboard Cross Quarterfinals

Ore 14:15, Mixed Team Snowboard Cross Semifinals

Ore 14:35, Snowboard cross a squadre Finalina

Ore 14:40, Snowboard cross a squadre Gran finale

Lunedì 16 febbraio



Ore 10:30, Slopestyle D Qual. Manche 1

Ore 11:35, Slopestyle D Qual. Manche 2

Ore 14, Slopestyle U Qualificazione Manche 1

Ore 15:05, Slopestyle U Qualificazione Manche 2

Martedì 17 febbraio



Ore 13, Slopestyle D Finale Manche 1

Ore 13:27, Slopestyle D Finale Manche 2

Ore 13:54, Slopestyle D Finale Manche 3

Mercoledì 18 Febbraio

Ore 12:30, Slopestyle uomini Finale Manche 1

Ore 12:59, Slopestyle uomini Finale Manche 2

Ore 13:28, Slopestyle uomini Finale Manche 3

L’azzurra Michela Moioli ha vinto la prima medaglia d’oro italiana dello snowboard alle Olimpiadi Invernali di Pyeonchang 2018, specialità snowboard cross. La prima medaglia ai Giochi di un italiano è invece quella di Thomas Prugger, argento nello slalom gigante a Nagano 1998.

—

milano-cortina-2026/discipline

webinfo@adnkronos.com (Web Info)