spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
spot_img

Belen Rodriguez, tra febbre e flebo: “Sono stata malissimo”. Poi, il commento sul vaccino

adn-primapagina
15

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Brutta settimana per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha raccontato sui social di essere rimasta per tre giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse.  

“Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko”, ha spiegato la showgirl argentina. Belen ha poi aggiunto di non essere l’unica a sentirsi così: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”, ha detto senza entrare nei particolari.  

La showgirl ha raccontato che, nonostante la voglia di alzarsi, il malessere e la stanchezza si sono fatti sentire: “L’unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente”, ha concluso.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie