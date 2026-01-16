spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
spot_img

Australian Open, Sinner scherza su Alcaraz: “Non mi manca”. Poi boccia il nuovo kit

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Jannik Sinner non sente la mancanza di Carlos Alcaraz. O almeno, non sempre. La risposta dell’azzurro arriva con un sorriso direttamente da Melbourne, dove ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo test prima degli Australian Open. “No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos”, ha risposto Sinner, lasciando trasparire una forte ironia che spesso accompagna una rivalità ben consolidata. Nel 2025, infatti, Alcaraz e Sinner, rispettivamente numero 1 e numero 2 del ranking mondiale, si sono incrociati più volte nelle fasi decisive dei tornei, alimentando un duello che sta inevitabilmente segnando un’epoca nel tennis.  

 

Non solo campo. Tra le altre cose, a Sinner è stato chiesto se il kit indossato contro Auger-Aliassime sarà lo stesso che utilizzerà per il torneo. “Questo è l’outfit per la sessione diurna, ma ne ho anche un altro per la sera!”, ha spiegato.  

“Se prendo parte al processo decisionale con Nike? L’anno prossimo potrò dire più la mia sui colori, diciamo così”, ha detto, lasciando intendere che il giallo ‘senape’ non lo abbia convinto del tutto.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie