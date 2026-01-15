spot_img
giovedì 15 Gennaio 2026
Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero

(Adnkronos) – In Venezuela il cittadino italiano Luigi Gasperin è definitivamente libero. Ne ha dato notizia il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su ‘X’, aggiungendo che “ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”. Dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò Tajani aveva riferito che continuava il lavoro per la liberazione degli altri italiani detenuti in Venezuela. 

In una nota, la Farnesina spiega che ”nella notte è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso, ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane”.  

“Gasperin è provato, ma in condizioni stabili”. L’imprenditore “ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monágas) dove si trova la sua azienda”, ha aggiunto la Farnesina. 

