TikTok ci ripensa, riapre la pagina di Baldelli che imita Gualtieri: nessun furto di identità

(Adnkronos) – Dietro-front di TikTok: finita questa mattina la ‘censura’ sulla pagina di Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia, oggi coordinatore della comunicazione che sui social spopola per le imitazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al centro di parodie con tanto di casco da lavoro e gilet giallo, mentre inaugura fantomatici cantieri.

Una imitazione che l’algoritmo della piattaforma cinese pare avesse preso troppo sul serio, chiudendo il profilo di Baldelli ‘colpevole’ di furto di identità. Ieri Baldelli aveva accusato di poca ironia i cinesi, facendo sapere di aver fatto ricorso. Oggi la soluzione positiva con la riapertura del profilo incriminato.

“Il risalto che questa piccola, ma emblematica vicenda ha avuto sui media probabilmente ha contribuito alla soluzione positiva del problema”, dice all’AdnKronos lo stesso Baldelli. “Ringrazio i giornalisti che ne hanno dato notizia e i molti utenti dei social che in questi giorni mi hanno espresso il loro sostegno”, dice pronto a postare nuove gag.

