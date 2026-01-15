spot_img
giovedì 15 Gennaio 2026
Super antibiotico per feriti Crans-Montana, Bassetti: “Mix di 2 potenti inibitori”

(Adnkronos) – L’antibiotico di ultima generazione che sarà usato dal team che si sta occupando dei feriti della tragedia di Crans-Montana ricoverati in Lombardia “non è ancora in commercio in Italia. Mette insieme due potentissimi inibitori (sulbactam e durlobactam) delle carbapenemasi che vengono prodotte dall’acinetobacter resistente. Questo ceppo – per cui è stato richiesto questo potentissimo antibiotico – è di fatto resistente a tutti gli antibiotici disponibili. L’unico farmaco attivo e che funziona è questo mix sulbactam e durlobactam, che anche noi al San Martino abbiamo, e appena mi hanno chiamato i professori Bandera e Grasselli” del Policlinico di Milano “l’abbiamo prestato immediatamente. La dimostrazione che il Ssn è sì regionale ma è nazionale. La capacità di aiutarsi fa grande il Ssn”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. 

La struttura ha messo a disposizione della Regione Lombardia dosi dell’antibiotico di ultima generazione che sarà usato per i ragazzi feriti nell’incendio di Capodanno attualmente ricoverati in strutture sanitarie lombarde. 

Il vero tema “è che oggi le infezioni da batteri multiresistenti colpiscono i pazienti in ospedale e il paziente ustionato è particolarmente suscettibile ad essere colpito da queste infezioni perché – prosegue l’infettivologo – la pelle è il primo meccanismo di difesa e se manca i batteri entrano nel sangue con il rischio di infezioni gravi. Va ricordato che l’acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi è un microrganismo che ha una mortalità superiore al 30-40%. Speriamo che questo antibiotico possa aiutare i feriti”. 

 

