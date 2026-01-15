spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
Leao vuole calciare il rigore, Allegri dice no: cos’è successo in Como-Milan

Rafa Leao ‘litiga’ con Massimiliano Allegri durante Como-Milan. Nella sfida contro il Como di oggi, giovedì 15 gennaio, l’attaccante portoghese si è reso protagonista di un siparietto piuttosto insolito con il suo allenatore, che ha portato a una discussione tra i due. Succede tutto al 43′ del primo tempo, quando l’arbitro Guida assegna calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Kempf su Rabiot. 

Durante il check del Var per possibile fallo di Saelemaekers a inizio azione, Leao prende il pallone e lo porta sul dischetto, pronto a calciare, ma viene richiamato da Nkunku, il tiratore designato. L’attaccante si gira allora verso la panchina di Allegri e va a chiedere spiegazioni, visibilmente sorpreso dalla decisione del suo allenatore. 

Maignan prova a calmare il compagno, mentre Allegri si porta le mani al petto e gli dice: “Calmo, ho deciso io”. Leao, alla fine, accetta la decisione e lascia il pallone a Nkunku, che segna per il momentaneo 1-1. 

 

sport

Ultimissime

