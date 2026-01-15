spot_img
venerdì 16 Gennaio 2026
I Jalisse, Alessandra Drusian operata all’anca: “Cinque anni di dolore”

(Adnkronos) –
Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, si è sottoposta a un intervento chirurgico all’anca. A raccontarlo è stato il marito e collega del duo, Fabio Ricci, ospite oggi a La volta buona dove ha raccontato le difficoltà affrontate dalla moglie negli ultimi anni.  

“È stata operata una settimana fa, si è portata avanti una problematica da 5 anni”, ha esordito il cantante che ha elogiato la sua forza e determinazione: “Una ragazza con una forza davvero assurda”.  

Ricci, ha poi sottolineato, come la partecipazione all’Isola dei Famosi ha aggravato le sue condizioni fisiche: “Due anni fa ha partecipato a un programma televisivo che è stato gravoso per la sua condizione fisica”. 

 

A raccontare il suo intervento è stata anche la stessa Alessandra Drusian che sui social ha spiegato che per anni ha gestito il problema con terapie come fisioterapia e farmaci antidolorifici. Una soluzione temporanea.  

 

“Finalmente mi sono decisa e mi sono presa una pausa per pensare alla mia salute. L’8 gennaio ho subito un intervento di protesi all’anca. Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapie infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c’erano altre soluzioni. Ora sono a casa, coccolata dalla mia famiglia, che è la medicina più efficace. Grazie di vero cuore”, ha scritto Drusian su un post social.  

 

