venerdì 16 Gennaio 2026
Hellas Verona-Bologna 2-3, Italiano ritrova la vittoria e si rilancia in corsa europea

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-2 l’Hellas Verona nel recupero della 16esima giornata di Serie A, disputato oggi, giovedì 15 gennaio, allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Orban al 13′, replicano Orsolini al 21′, Odgaard al 29′ e Castro al 44′.  

Al 26′ della ripresa l’autogol di Freuler fissa il punteggio sul 3-2 finale. In classifica i felsinei sono all’ottavo posto con 30 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 13 in 19esima posizione insieme al Pisa.  

