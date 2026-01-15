HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming

(Adnkronos) – HBO Max arriva in Italia e trasforma Roma in Westeros con la premier di ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, lo spin-off di ‘Game of Thrones’ che debutta il 19 gennaio sulla nuova piattaforma di Warner Bros. Discovery. Ad accogliere il cast, a partire dallo showrunner Ira Parker e il protagonista Peter Claffey, un lungo red carpet tra fotografi, tanti curiosi e il calore dei fan.

“Questa serie rappresenta l’esperienza più bella della nostra vita”, dicono in coro gli interpreti, che non mancano di elogiare il buon cibo italiano. Una ingresso in pompa magna quello di HBO Max che regala al pubblico non una ma ben due premiere. A calcare il tappeto rosso anche il cast della serie ‘Industry’, nella Capitale per presentare la quarta stagione che debutta sulla nuova piattaforma. E con questa arrivano anche le precedenti stagioni, finora non disponibili per il territorio italiano.

“È stato un viaggio lungo, ma il nostro sogno è diventato realtà grazie al lavoro intenso dei team internazionali e locali”, dichiara Alessandro Araimo, EVP Managing Director Warner Bros. Discovery Southern Europe. Per la prima volta, il pubblico italiano potrà accedere all’intero catalogo targato HBO Max sotto un unico brand, un passaggio che l’azienda considera strategico e simbolico. “Finalmente tutti i nostri contenuti saranno disponibili insieme, con la qualità che vogliamo garantire al nostro pubblico”.

spettacoli

