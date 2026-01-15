spot_img
giovedì 15 Gennaio 2026
spot_img

Harry in Gran Bretagna, l’esperta: “L’intenzione è di creare una corte rivale”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Risolti i problemi legati alla sicurezza, il principe Harry e famiglia dovrebbero andare in Gran Bretagna a luglio, ufficialmente per un evento legato agli Invictus Games. Secondo la giornalista Kinsey Schofield (che ha un programma su YouTube dove racconta la famiglia reale britannica da una prospettiva americana), tuttavia, i giochi sono soltanto un pretesto per il duca di Sussex, dal momento che la sua vera intenzione è quella di “creare una corte rivale” a Buckingham Palace.  

Parlando al ‘TalkTV Breakfast Show’, la Schofield ha detto di credere che Harry “non vuole essere il prossimo re, ma qui negli Stati Uniti usa il suo status reale a fini commerciali, quindi è molto importante che appaia vicino alla famiglia reale britannica”. È per questo motivo, secondo la giornalista, che il vero erede al trono, il principe William, a conoscenza delle intenzioni del fratello, avrebbe assunto un crisis manager: allo scopo di affrontare preventivamente la questione prima che degeneri.  

“Nel fine settimana – ha affermato – sono circolate voci secondo cui il principe William avrebbe assunto un crisis manager. Il Daily Mail suggerisce che in realtà servirebbe per Andrew, ma direi che forse lui è preoccupato del fatto che il principe Harry avrà una presenza maggiore nel Regno Unito e sta cercando di essere preparato a qualsiasi cosa ciò comporti”.  

 

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie