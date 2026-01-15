Crans-Montana, cameriere sulle spalle dei colleghi per lo spettacolo pirotecnico: il ruolo di Jessica Moretti

(Adnkronos) –

Cyane Panine, la cameriera morta nel rogo di Crans-Montana la notte di Capodanno, non sarebbe ”salita sulle spalle del collega di sua spontanea volontà”, come ha dichiarato la titolare del bar Le Constellation Jessica Moretti agli inquirenti. Ma sarebbe stata proprio lei, secondo varie testimonianze raccolte dai media svizzeri, a chiedere ai suoi camerieri di prestarsi a questo ”spettacolo” e di portare così ai tavoli le bottiglie di champagne al quale erano legati dispositivi pirotecnici.

“Abbiamo testimonianze dei parenti di Cyane che hanno confermato che i camerieri avevano l’abitudine di mettere in scena questo spettacolo e che le cameriere a volte salivano sulle loro spalle”, ha dichiarato Sophie Haenni, avvocato della famiglia della vittima francese di 24 anni. “Un’amica intima di Cyane era molto spesso a Crans-Montana – racconta l’avvocato – E sentiva spesso la signora Moretti chiedere a Cyane di fare questo o quello, perché in realtà tutto veniva dai dirigenti. I dipendenti non prendevano iniziativa”.

Un ex dipendente del Constellation, contattato da Rts, ha confermato questa pratica. “A Le Constellation organizzavano uno spettacolo, portando le cameriere sulle spalle” e “la proprietaria, Jessica, mi suggerì di fare lo stesso”, racconta a condizione di anonimato. La stessa scena, afferma, si ripeteva ogni sabato. “Per questo spettacolo, i proprietari ci incoraggiavano a portare le cameriere sulle spalle con i bengala per invogliare altri clienti. Il fatto che portassimo le cameriere sulle spalle significava che eravamo molto vicini al soffitto. Ed è per questo che in seguito ho smesso di farlo”, spiega il cameriere.

Gli avvocati dei Moretti, contattati da Rts, hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito. Ma alla polizia vallesana il primo gennaio Jessica Moretti aveva dichiarato: “Riconosco Cyane nella foto. E’ effettivamente sulle spalle di qualcuno. L’ha fatto di sua spontanea volontà. Si mettono in gioco. Non ho mai impedito loro di farlo, ma non li ho nemmeno mai costretti”, ha testimoniato.

