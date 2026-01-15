Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno

(Adnkronos) –

Jannik Sinner esordirà al primo turno degli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston. Il sorteggio del tabellone del singolare maschile ha abbinato l’azzurro, numero 2 del mondo e detentore del titolo, al 25enne transalpino, numero 94 del ranking. Al secondo turno, Sinner troverà l’australiano James Duckworth o il croato Dino Przmic. Al terzo round si profila il primo vero big match contro il brasiliano Joao Fonseca, sinora mai affrontato dall’azzurro del tour.

Il cammino di Sinner potrebbe proseguire agli ottavi con uno tra Darderi, Khachanov e Mpetshi Perricard. Negli ipotetici quarti di finale, sfida con Ben Shelton. In semifinale, invece, ci sarebbe l’incrocio con il serbo Novak Djokovic o – si spera – con Lorenzo Musetti. Non sarebbe una sorpresa, ovviamente, la finale contro Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che presidia la parte alta del tabellone.

Musetti, testa di serie numero 5 e destinato all’incrocio con Djokovic nei quarti, debutta con il belga Raphael Collignon e potrebbe affrontare Lorenzo Sonego in un derby al secondo turno, con il torinese opposto allo spagnolo Carlos Taberner nel primo round.

Nella porzione che comprende il potenziale quarto di finale di Alcaraz, Matteo Berrettini avrà l’ostacolo più duro al primo turno: il romano affronterà l’australiano Alex De Minaur, numero 6 del seeding. Partenza più agevole per Flavio Cobolli, che attende il qualificato britannico Arthur Fery.

Sorteggio duro per Matteo Arnaldi e Matteo Bellucci, chiamati a sfidare il russo Andrey Rublev numero 13 del torneo e il norvegese Casper Ruud, numero 12. Luciano Darderi se la vedrà con il cileno Cristian Garbin. Luca Nardi giocherà contro il cinese Yibing Wu. I 4 azzurri sono tutti inseriti nel quarto di finale di Sinner: se faranno strada, ‘rischiano’ di trovare il numero 2 del mondo.

Da seguire l’avventura di Francesco Maestrelli: uscito dalla giungla delle qualificazioni, si guadagna il diritto di sfidare al primo turno il francese Terence Atmane. Al secondo round lo aspetterebbe Djokovic, testa di serie numero 4, che parte contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Il sorteggio ha riservato un avvio soft a Carlos Alcaraz. Il numero 1 del pianeta debutta contro l’australiano Adam Walton e al secondo turno non dovrebbe faticare contro il tedesco Yannick Hanfmann o il qualificato americano Zachary Svajda. Non appare particolarmente complesso nemmeno il terzo round, in cui potrebbe spuntare il funambolo francese Corentin Moutet.

Si fa sul serio dagli ottavi di finale, con la prospettiva di trovare uno tra Tommy Paul e Alejandro Davydovich Fokina. Nei quarti l’iberico affronterebbe Cobolli o De Minaur. La semifinale teorica prevede uno tra Alex Zverev, Daniil Medvedev, Andrei Rublev e Felix Auger-Aliassime.

