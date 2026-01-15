spot_img
giovedì 15 Gennaio 2026
Ascolti tv, ‘A testa alta’ su Canale 5 vince con 25,6%

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La nuova serie ‘A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna’, in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 3.921.000 spettatori, raggiungendo il 25,6% di share. Medaglia d’argento per Rai1 che con il film ‘Zamora’ ha incollato allo schermo 2.215.000 spettatori e il 12,7% di share mentre ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 ha interessato 1.427.000 spettatori e l’8,7% di share.  

Fuori dal podio troviamo La7 con ‘Una Giornata Particolare’ che ha raggiunto 1.362.000 spettatori (7,7% share) mentre Italia 1 con ‘Homefront’ ha raccolto 900.000 spettatori (4,9% share). Seguono: Rete 4 con ‘Realpolitik’ (474.000 spettatori, 3,5% share); Rai2 con ‘2 Hearts – Intreccio di destini’ (457.000 spettatori, 2,5% share); Nove con ‘Little Big Italy’ (363.000 spettatori, 2% share) e TV8 con ‘Godzilla’ (162.000 spettatori, 1% share). 

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 domina con 5.579.000 spettatori e il 26,7% di share, mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha raggiunto 4.798.000 spettatori (22,9% share).  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

