mercoledì 14 Gennaio 2026
Treviso, porta a casa ordigno della Prima Guerra Mondiale ma gli esplode tra le mani: morto

3

(Adnkronos) – Ha portato a casa un ordigno della Prima Guerra Mondiale, ma gli è esploso tra le mani, uccidendolo. E’ la tragica fine di un 56enne di Valdobbiadene nel Trevigiano.  

L’uomo lo stava maneggiando nel suo ricovero attrezzi. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza l’intero sito prima di poter fare ulteriori accertamenti. Nel magazzino sono infatti presenti altri residuati bellici di cui non si conosce lo stato.  

