mercoledì 14 Gennaio 2026
Thailandia, gru crolla e si schianta su un treno: 22 morti

(Adnkronos) – Una gru è crollata su un treno passeggeri nel nord-est della Thailandia, uccidendo almeno 22 persone e ferendone circa 70. Lo riportano i media locali.  

L’incidente è avvenuto nel distretto di Sikhio, nella provincia di Nakhon Ratchasima, a circa 230 chilometri a nord-est di Bangkok.  

Secondo il quotidiano thailandese Khaosod, l’enorme gru in acciaio, utilizzata per la costruzione della ferrovia, è crollata proprio mentre il treno passava, facendo deragliare diversi vagoni e intrappolando i passeggeri tra le macerie. Secondo quanto riferito, sul luogo dell’incidente è scoppiato un incendio. 

Le prime notizie indicano che la gru faceva parte di un progetto ferroviario dell’alta velocità. L’operatore ferroviario statale thailandese Srt ha dichiarato che a bordo del treno c’erano 195 persone. 

internazionale/esteri

