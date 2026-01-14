spot_img
“Sinner è il numero uno”, gaffe al Million Dollar 1 Point Slam: Jannik ride con… Alcaraz

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘ride’ con Carlos Alcaraz a Melbourne. Durante il ‘Million Dollar 1 Point Slam’ di oggi, mercoledì 14 gennaio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno dello speciale torneo, che mette in palio un maxi montepremi da un milione di dollari australiani con match a eliminazione diretta da un solo punto tra tennisti professionisti e amatori. 

Prima della sfida con il dilettante australiano Jordan Smith, vincitore finale del torneo, Sinner è stato presentato dallo speaker dell’arena come il “numero uno del mondo”. Immediata la reazione dell’azzurro, scivolato al secondo posto del ranking al termine della scorsa stagione, che ha fatto segno ‘quasi’ con la mano girandosi verso la tribuna. 

Lì c’è Carlos Alcaraz, ‘vero’ numero uno del mondo, che nel frattempo è scoppiato a ridere per la scena. “Aspetta, aspetta, è numero due, ma vuole tornare numero uno”, si è corretto subito il presentatore dell’evento, “qui c’è Carlos che sta dicendo ‘non ancora’”. 

 

