giovedì 15 Gennaio 2026
Serie A, oggi Napoli-Parma – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, mercoledì 14 gennaio, il Parma – in diretta tv e streaming – al Maradona nel recupero della 16esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dal pareggio nel big match contro l’Inter, restando così a -4 dai nerazzurri capolisti, mentre quelli di Cuesta hanno vinto nella trasferta di Lecce per 2-1, conquistando preziosi punti salvezza. 

Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Sassuolo, mentre il Parma sfiderà al Tardini il Genoa. 

 

