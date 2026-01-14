Saks in crisi, il colosso Usa dei grandi magazzini di lusso presenta istanza fallimento

(Adnkronos) – Il colosso Usa del lusso Saks Global, proprietario dei grandi magazzini di lusso Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, presentato un’istanza di fallimento. Il gruppo ha annunciato di aver avviato una procedura fallimentare volontaria (chapter 11) presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas. Il gruppo ha inoltre assicurato che “onor­erà tutti i programmi per i clienti, effettuerà i pagamenti futuri ai fornitori e continuerà a garantire stipendi e benefici ai dipendenti”.

Saks ha annunciato di aver assicurato un finanziamento di circa 1,75 miliardi di dollari da parte dei suoi creditori. Il piano di finanziamento “fornirà la liquidità necessaria per finanziare le operazioni e le iniziative di risanamento di Saks Global”, ha sottolineato l’azienda. “Si tratta di un momento decisivo per Saks Global e il futuro ci offre una straordinaria opportunità per consolidare le fondamenta della nostra azienda e prepararla per il futuro”, ha dichiarato Geoffroy van Raemdonck, nominato Ceo della società. Van Raemdonck era in precedenza Ceo del gruppo Neiman Marcus prima della sua acquisizione da parte di Saks Global nel 2024. Succede a Richard Baker.

“Sono impaziente di assumere il ruolo di amministratore delegato e di proseguire la trasformazione dell’azienda affinché Saks Global continui a svolgere un ruolo centrale nel futuro del commercio al dettaglio di lusso”, ha aggiunto Van Raemdonck, citato nel comunicato. Saks non aveva onorato un pagamento di 100 milioni di dollari, in scadenza il 30 dicembre, legato alla sua acquisizione di Neiman Marcus per 2,7 miliardi di dollari nel 2024. Il suo debito ammonta ormai a circa cinque miliardi di dollari, a fronte di un fatturato annuo inferiore a 6 miliardi.

