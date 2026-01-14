spot_img
mercoledì 14 Gennaio 2026
Napoli-Parma, annullato il gol di McTominay: cos’è successo al Maradona

(Adnkronos) –
Gol annullato al Napoli nel primo tempo della sfida con il Parma, valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, Scott McTominay aveva portato in vantaggio gli azzurri all’inizio del primo tempo, ma, dopo il richiamo del Var, la rete è stata annullata. Ma cos’è successo al Maradona? 

Succede tutto all’11’. Mazzocchi sfonda sulla destra e mette al centro un bel cross che trova una sfortunata deviazione di un difensore del Parma. La palla termina sul palo e rimbalza tra i piedi di McTominay, che in mischia firma il vantaggio azzurro. La gioia dei tifosi partenopei però è spezzata in gola. Il Var richiama l’arbitro Fabbri, che dopo qualche secondo annulla il gol per fuorigioco. 

A essere irregolare non è la posizione di McTominay, ma quella di Mazzocchi a inizio azione. Al momento del passaggio in profondità infatti, l’esterno azzurro è partito con una spalla (anche qualcosa in meno) oltre l’ultimo difensore del Parma, una situazione che ha portato quindi all’annullamento del gol del centrocampista scozzese.  

 

sport

