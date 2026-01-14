Million Dollar 1 Point Slam, vince lo sconosciuto Smith (che ha battuto anche Sinner)

(Adnkronos) – Un dilettante diventato milionario. Succede anche questo in Australia, grazie all’opportunità del Million Dollar 1 Point Slam, il torneo (ricchissimo) che ha permesso a una serie di amatori di affrontare i campioni del tennis mondiale in match da un punto, nella speranza di assicurarsi un milione di dollari australiani. Jordan Smith è riuscito a trionfare dopo aver eliminato Joanna Garland nella finalissima del torneo. Tutto dopo aver ‘battuto’, anche con un po’ di fortuna, assi come Jannik Sinner e Amanda Anisimova lungo il percorso.

Ma chi è Jordan Smith, il vincitore del Million Dollar 1 Point Slam? Smith è un giocatore dilettante, oggi 29enne, campione dello Stato del NSW, che ha deciso di tentare la fortuna nel torneo pre-Australian Open. Ha iniziato con il tennis a 3 anni, seguito dal padre, e con questo successo incredibile ha appena guadagnato 1.000.000 di dollari australiani, equivalenti a 661.000 dollari statunitensi. Una cifra che di sicuro cambierà la sua vita. E forse, la sua carriera sportiva.

