mercoledì 14 Gennaio 2026
Million Dollar 1 Point Slam, Sinner eliminato… da un amatore. Out anche Alcaraz

11

(Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam, evento d’esibizione in corso di svolgimento alla Rod Laver Arena di Melbourne. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo, sbaglia l’unico servizio a disposizione e deve lasciare strada al dilettante australiano Jordan Smith. Eliminato poco dopo anche il numero uno del ranking Atp Carlos Alcaraz: avanza ai quarti la greca Maria Sakkari per un errore dello spagnolo su una palla corta a rete.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

