mercoledì 14 Gennaio 2026
È giallo sul ritorno del ‘Grande Fratello’ ma il toto-conduzione è già partito

(Adnkronos) – Il futuro del ‘Grande Fratello’ è ancora incerto ma, dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini, il toto-conduzione è già partito. In attesa di capire se il reality tornerà in onda nel palinsesto primaverile di Canale5, sul web si è già scatenata la ridda delle ipotesi.  

Ad alimentare l’incertezza su modi e tempi del ritorno era stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, che nel tradizionale incontro prenatalizio con i giornalisti, il 10 dicembre scorso, aveva detto: “Non abbiamo ancora deciso: la decisione se fare il Grande Fratello nella prossima primavera la prenderemo a brevissimo. Pensiamo che forse sarebbe più giusto e prudente dare al Grande Fratello un po’ di tempo, diciamo così, per riposare. Ma sono veramente onesto e dico che il Grande Fratello è una macchina che, da un lato, si deve rinnovare, e per rinnovarsi bisogna tenere calda la fiamma: quando un progetto viene messo da parte poi è molto difficile riaccenderlo. E dall’altro – ancora, veramente onesto – noi viviamo anche di una struttura di palinsesto, siamo una televisione commerciale, e avere a disposizione un prodotto che comunque ti consente di fare tutte quelle serate e che comunque fa un risultato dignitoso per Canale 5 è abbastanza importante”. Al momento, a quanto apprende l’Adnkronos, la ripartenza del programma non è ancora stata calendarizzata. Ma il ‘GF’, dopo 25 anni, è una macchina oliata che potrebbe non richiedere molte settimane tra la decisione e la messa in onda.  

Sul web, i fan che si interrogano sul destino del reality dopo il ‘caso’ Signorini, non mancano. E nel toto-conduzione, i tre nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Veronica Gentili. Blasi ha già condotto diverse edizioni di ‘GF’, Hunziker spazia da sempre tra i generi più diversi e Veronica Gentili è reduce dalla conduzione dell’ultima fortunata edizione dell’Isola dei Famosi.  

