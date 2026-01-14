spot_img
giovedì 15 Gennaio 2026
spot_img

Cortina, rapina in gioielleria in pieno centro: banditi in fuga

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Rapina a mano armata questa mattina, mercoledì 14 gennaio, intorno alle 11, in una gioielleria di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d’Ampezzo. Secondo quanto riferito, i due rapinatori sono entrati nella gioielleria ‘Cacciari Salvati’ e hanno immobilizzato la commessa dietro la cassa, puntandole contro un’arma e poi sono scappati con due borsoni pieni di gioielli, orologi e preziosi vari.  

Una volta fuori i due malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, successivamente ritrovata dalle forze dell’ordine in una zona defilata della località bellunese. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, i due rapinatori non sono stati ancora arrestati, sono invece riusciti a scappare ed è in corso una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. Storicamente, si tratta della prima rapina che viene compiuta a Cortina d’Ampezzo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie