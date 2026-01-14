spot_img
mercoledì 14 Gennaio 2026
spot_img

Coppa Italia 2026, il calendario dei quarti di finale

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia. In attesa dell’ultimo match degli ottavi di finale, quello tra Fiorentina e Como, in programma martedì 27 gennaio, sono stati ufficializzati i prossimi appuntamenti.  

Si apre con Inter-Torino, il 4 febbraio, che si giocherà all’U-Power Stadium di Monza a causa dell’indisponibilità di San Siro per via dei preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che partiranno venerdì 6 febbraio. Poi giovedì 5, invece, la sfida tra Atalanta e Juventus; si prosegue il 10 febbraio con il Napoli che sfiderà la vincitrice degli ottavi di finale tra Fiorentina e Como; e infine Bologna-Lazio mercoledì 11 febbraio. 

*Mercoledì 4 febbraio, ore 21 Inter-Torino (a Monza)* Giovedì 5 febbraio, ore 21 Atalanta-Juventus* Martedì 10 febbraio, ore 21 Napoli-Fiorentina/Como* Mercoledì 11 febbraio, ore 21 Bologna-Lazio.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie