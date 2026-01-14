Al Sigep 2026 di Rimini Molini Fagioli presenta la sua Bakery contemporanea

Saranno presentate anche due novità: l’orzo tostato e lo spezzato di segale – Dal 16 al 20 gennaio panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie diventano protagonisti di un’esperienza che unisce tradizione molitoria e visione moderna

(AVInews) – Rimini, 13 gen. – Dal 16 al 20 gennaio Molini Fagioli torna al Sigep di Rimini e trasforma il suo stand in una ‘bakery contemporanea’: uno spazio dedicato a ricerca, gusto e innovazione nel mondo dell’arte bianca dove panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie diventano protagonisti di un’esperienza che unisce tradizione molitoria e visione moderna. Durante i quattro giorni della manifestazione, professionisti da tutta Italia si alterneranno dietro al bancone dello stand Molini Fagioli tra masterclass e incontri, per interpretare l’ampia gamma di farine del brand attraverso le loro creazioni. L’obiettivo è creare uno spazio di scambio, incontro e condivisione valorizzando ingredienti selezionati, attenzione alla stagionalità e alla qualità artigianale che contraddistinguono l’azienda. In questa cornice verranno presentate anche due novità di prodotto: l’orzo tostato, dalle note aromatiche calde e rustiche, e lo spezzato di segale, caratterizzato da gusto deciso e complessità organolettica, che saranno protagonisti delle ricette di pizzaioli, panificatori e pasticceri.

Allo stand sarà inoltre possibile confrontarsi con il team tecnico di Molini Fagioli, una squadra di professionisti che rappresenta un valore strategico per il brand e un importante punto di forza per gli operatori del settore. Ne fanno parte Rolando Morandin, fondatore della storica Pasticceria Morandin e riferimento nel mondo dei lievitati artigianali, Francesca Morandin, tecnologa alimentare e specialista in lievito madre, e Giuliano Pediconi, responsabile Ricerca e Sviluppo di Molini Fagioli, impegnato nello studio dei processi produttivi e nell’innovazione consapevole delle lavorazioni.

“La nostra bakery contemporanea – ha spiegato Daniele Belletti, direttore commerciale di Molini Fagioli – è luogo che mette al centro ingredienti di qualità e rispetto della regionalità, reinterpretata attraverso la sensibilità di chi lavora l’impasto. È anche uno spazio di socialità, capace di accompagnare le persone in diversi momenti della giornata, con proposte stagionali che nascono da filiere selezionate. Una bakery accessibile, in cui il prodotto resta centrale ma diventa soprattutto occasione di incontro e condivisione”.