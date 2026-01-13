spot_img
martedì 13 Gennaio 2026
Vittimberga (Inps): “Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale”

adn-primapagina
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Nel corso del convegno organizzato dall’Associazione allievi Sna e da Federmanager su inverno demografico e dinamiche del mercato del lavoro, il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha richiamato l’importanza del rapporto tra l’articolo 36 della Costituzione, dedicato alla giusta retribuzione, e l’articolo 46, relativo alla partecipazione dei lavoratori, indicandolo come una dimensione cruciale – oggi finalmente attuata normativamente – capace di aprire una nuova stagione di contrattazione di primo e secondo livello. Il direttore generale dell’Istituto ha inoltre richiamato le misure introdotte nella recente legge di bilancio per ridurre la pressione fiscale e sostenere il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie, incluse la detassazione del lavoro festivo, notturno e straordinario, oltre alla detassazione degli aumenti contrattuali e dei buoni pasto. 

Vittimberga ha anche risposto alle domande dei giornalisti sul tema delle retribuzioni, richiamando evidenze già contenute nel rapporto annuale dell’Istituto e riprese in un recente approfondimento della direzione centrale studi e del coordinamento statistico attuariale. 

Nel Rapporto si evidenzia una maggiore resilienza dei redditi più elevati, mentre per i redditi medi e bassi i risultati sono inferiori in termini di retribuzione lorda; l’impatto dell’inflazione su queste fasce è stato in gran parte compensato attraverso sostegni finanziari a carico della fiscalità generale. E’ stato, inoltre, ricordato che, ai fini del potere d’acquisto dei lavoratori, ciò che conta è la retribuzione netta più che quella lorda, perché è lì che si riflettono concretamente decontribuzioni e agevolazioni fiscali che possono incrementare significativamente il netto in busta paga.  

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

