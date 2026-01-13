spot_img
mercoledì 14 Gennaio 2026
spot_img

Taglia alberi nel bosco, 64enne muore schiacciato nel Bergamasco

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un uomo di 64 anni è morto nella mattinata di oggi a Nembro, in provincia di Bergamo, in località Lonno. Secondo quanto si apprende, la vittima si trovava nel bosco ed è rimasta schiacciata da una pianta durante le operazioni di taglio degli alberi. L’infortunio, al momento, è stato riferito come non lavorativo. 

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica e ambulanza, insieme al soccorso alpino, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Presente anche un’altra persona, non direttamente coinvolta nell’incidente, che non ha necessitato di trasporto in ospedale. 

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie