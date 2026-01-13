Sinner tifoso… di Vagnozzi: “Se non serve può vincere”

(Adnkronos) –

È svanito il sogno della sfida tutta azzurra tra Jannik Sinner e il suo coach Simone Vagnozzi. L’allenatore del numero due al mondo ha provato a mettersi in gioco nel ‘Million Dollar 1 Point Slam’ – il torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani -. Ma la sua avventura si è fermata alle qualificazioni.

Dopo aver passato il primo turno contro Luke Savile, si è arreso nella successiva sfida contro Calum Puttergill. Per lui, è svanita così sul nascere l’idea di una suggestiva (e ricchissima) sfida contro l’allievo Jannik Sinner nella competizione che si sta svolgendo prima degli Australian Open a Melbourne.

A seguire il match del suo allenatore, davanti alla tv, c’era proprio Jannik Sinner che per l’occasione si è trasformato in tifoso d’eccezione. In un video diventato virale sui X, il tennista altoatesino ha scherzato sulle chance di Vagnozzi: “Può vincere il torneo? Se non deve servire…”, ha detto ironicamente. Una battuta fulminante, accolta da risate tra i presenti, per sottolineare le poche qualità del servizio del coach.

Dopo l’eliminazione di Vagnozzi, ora l’attenzione è tutta su Sinner che scenderà in campo mercoledì 14 gennaio per un’esibizione con Auger-Aliassime in vista del debutto degli Australian Open al via il 18 gennaio.

