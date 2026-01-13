spot_img
martedì 13 Gennaio 2026
Si taglia i capelli al cambio campo, l’incredibile gesto di Carabelli ad Auckland

(Adnkronos) –
Si taglia i capelli durante un cambio di campo. è successo ad Auckland, dove si sta giocando l’Atp 250 preparatorio agli Australian Open, primo Slam della stagione al via il prossimo 18 gennaio. Protagonista dell’incredibile scena è stato il tennista argentino Camilo Ugo Carabelli, durante la sfida valida per i sedicesimi di finale, poi persa in due set, contro il cileno Alejandro Tabilo. 

In pieno primo set, sul punteggio di 3-2 per l’avversario, Carabelli ha scelto un modo decisamente particolare per prepararsi a servire: si è seduto in panchina, ha tirato fuori dal borsone un paio di forbici e si è cominciato a tagliare i capelli, sfoltendo la frangia. Dopo aver tagliato una ciocca di capelli, l’argentino si è dato una leggera sistemata con le mani, poi ha posato le forbici ed è tornato in campo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

