Parchi piu’ sicuri a Corciano: al via la sostituzione dei giochi per bambini

Il Comune di Corciano avvia nei prossimi giorni un importante intervento di rinnovo delle aree gioco presenti nei parchi e nelle aree verdi del territorio. I giochi più datati verranno progressivamente dismessi per lasciare spazio a nuove attrezzature, moderne e sicure, pensate per il divertimento e il benessere di bambine e bambini.

L’intervento interesserà numerose zone, dal centro storico alle frazioni, con l’installazione di scivoli, altalene, molle, dondoli, giochi a molla, girelli, casette e strutture per l’arrampicata. Un’azione diffusa e capillare che punta a rendere i parchi luoghi sempre più accoglienti, inclusivi e funzionali per le famiglie.

Nel dettaglio, le nuove attrezzature saranno collocate a Capocavallo, sia nel centro storico che in via Copernico, oltre che a Terrioli e Valmarino. L’intervento coinvolgerà anche le scuole dell’infanzia e il nido comunale, garantendo spazi ludici adeguati anche nei plessi scolastici.

Numerosi i parchi e le vie del territorio che beneficeranno del rinnovamento: via Gramsci, via Gandhi, il Parco delle Fate, San Mariano, il Parco dei Tigli e altre aree verdi di quartiere. L’obiettivo è garantire una distribuzione equa delle nuove attrezzature su tutto il territorio comunale.

«Si tratta di un piccolo ma significativo investimento – sottolinea l’amministrazione comunale – che conferma l’attenzione verso i più piccoli e la qualità degli spazi pubblici. I parchi sono luoghi di incontro, socialità e crescita, e meritano cura e continuità negli interventi».

Il percorso di riqualificazione «non si fermerà qui, siamo sempre attenti nel migliorare e ampliare le dotazioni ludiche delle aree verdi comunali», assicura l’amministrazione.

