martedì 13 Gennaio 2026
Modena, apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte: Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare

(Adnkronos) – Ore di apprensione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne scomparsa da Modena nella notte tra sabato e domenica. Agnes, che frequenta la terza presso la Scuola Media Ferraris, è sparita nel nulla dopo essere uscita sabato sera. Alta circa un metro e sessanta, corporatura esile, la ragazzina indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro e delle Nike Air Force e aveva lasciato il telefono a casa. Domenica mattina, la famiglia non l’ha trovata nel suo letto e ha sporto denuncia alle Forze dell’ordine. Sui social si rincorrono gli appelli, diffusi su richiesta dei genitori. Alcuni anche di madri e padri di compagni di scuola dell’adolescente: “Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista è pregato di contattare immediatamente il 112”. 

A chiedere aiuto anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che su Facebook ha diffuso la foto della ragazzina e ha scritto: “Mi unisco all’appello della famiglia e pubblico l’annuncio della scomparsa di Agnes Cristina Piliego, studentessa delle Ferraris di Modena.  

Della ragazza si è persa ogni traccia nella notte tra sabato e domenica, la scomparsa è stata regolarmente denunciata alle Forze dell’Ordine. Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista in questi giorni è pregato di contattare immediatamente il 112. Si chiede la massima condivisione”. 

