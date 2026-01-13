spot_img
Madre e figlia morte a Campobasso, a fine gennaio periti a Bari per l’esame delle biopsie

(Adnkronos) – Avvelenamento di Natale. Dopo i funerali, la ricerca della verità sulla tragica e scomparsa di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, segna una nuova tappa tecnica. Le indagini volte a chiarire le cause del decesso delle due donne, avvenuto tra il 27 e 28 dicembre, si sposteranno a fine mese nelle aule del Policlinico di Bari.  

Il prossimo 28 gennaio gli esperti incaricati e i periti delle parti si riuniranno presso il Laboratorio di Campionamento dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica Universitaria del capoluogo pugliese. L’attività programmata rappresenta la prosecuzione degli accertamenti autoptici iniziati lo scorso 31 dicembre 2025. In quella sede, i consulenti tecnici avevano proceduto al prelievo degli organi che, come da protocollo, sono stati fissati in soluzione formolica per consentirne la conservazione e la successiva analisi dettagliata.  

L’attenzione degli inquirenti e dei medici legali si concentrerà, in particolare, sull’analisi macroscopica e sul campionamento delle biopsie eseguite sugli organi. 

