Guida ubriaco con tasso alcolico quattro volte oltre il limite: denunciato 31enne

Un cittadino peruviano di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. L’uomo, inoltre, guidava con la patente già revocata. L’intervento degli agenti è scattato a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza che aveva segnalato un veicolo in avaria in Strada Lacugnano a Ellera.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’auto danneggiata e ferma in mezzo alla carreggiata. All’interno del veicolo c’era il conducente, che presentava evidenti segni di alterazione psicomotoria. Nell’abitacolo erano presenti numerose bottiglie di alcolici, un elemento che ha subito insospettito i poliziotti.

Quando gli agenti hanno chiesto al 31enne di spiegare la dinamica del sinistro, l’uomo ha risposto con frasi sconnesse e ha mostrato uno stato di forte agitazione. Il suo comportamento ha reso necessario sottoporlo immediatamente al test dell’etilometro.

L’esito dell’alcoltest ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,57 grammi per litro, un valore molto superiore alla soglia massima consentita dalla legge. I successivi accertamenti hanno inoltre rivelato che il 31enne era privo di patente di guida, poiché gli era stata revocata in precedenza.

Al termine delle attività di rito, il cittadino peruviano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada per aver guidato con patente revocata. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza stradale.