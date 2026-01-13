spot_img
Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, sequestrati auto e cellulare del marito

(Adnkronos) – Continuano le ricerche e le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara, in provincia di Roma, di cui si sono perse le tracce dall’8 gennaio scorso. Oltre ad essere entrati in casa e aver sequestrato l’abitazione, gli investigatori incaricati dalla Procura di Civitavecchia dell’indagine e che ha aperto un fascicolo per omicidio, hanno sequestrato anche l’auto del marito e il suo telefono cellulare. Il marito ha denunciato la scomparsa di Federica Torzullo il 9 gennaio e le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco sono scattate subito, anche sul lago di Bracciano. Non viene esclusa nessuna pista.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

