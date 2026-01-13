Fava (Inps): “Formazione e riqualificazione chiave per occupabilità”

(Adnkronos) – “La soluzione, a mio modo di vedere, passa innanzitutto dalla formazione. Dobbiamo mettere insieme le imprese, il tessuto scolastico e i giovani, ma non solo: è fondamentale anche riqualificare i diversamente giovani, come gli over 55. Solo così riusciremo a mantenere l’occupabilità e garantire la sostenibilità del sistema”. Queste le parole di Gabriele Fava, presidente dell’Inps, durante il convegno ‘Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro’, presso Palazzo Wedekind, a Roma. L’iniziativa di Federmanager e dell’associazione allievi Sna, mira ad analizzare l’impatto dell’andamento demografico su un mondo del lavoro in continua evoluzione.

“Aiutare le imprese a essere competitive, migliorare stipendi compatibilmente alla produttività e accompagnare i giovani con strumenti chiari come l’estratto conto contributivo costituiscono i pilastri per un futuro stabile e gratificante sul piano professionale”, ha spiegato Fava.

Il presidente Inps ha sottolineato anche l’importanza di strumenti digitali e servizi personalizzati per i più giovani: “Abbiamo lanciato un portale dedicato ai giovani, che offre circa 50 servizi personalizzati. In pochi mesi abbiamo registrato oltre 2 milioni di accessi reali. Presto partirà una campagna di educazione previdenziale mirata, con un linguaggio chiaro e diretto, per accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro, personale, sociale e professionale, rendendo l’inserimento credibile e trasparente”.

