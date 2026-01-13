Danza internazionale a Solomeo con Israel Galvan e Marlene Monteiro Freitas

Il Teatro Cucinelli ospita nei prossimi giorni la grande danza internazionale con RI TE, uno spettacolo nato dall’incontro tra due mondi apparentemente lontani: quello del flamenco di Israel Galván e della danza contemporanea di Marlene Monteiro Freitas. La Stagione 25/26 del teatro, a cura del Teatro Stabile dell’Umbria (TSU), propone questo appuntamento imperdibile per gli appassionati di danza d’autore.

L’incontro tra i due artisti sembrava destinato ad avvenire. È come se un filo invisibile unisse la coreografa capoverdiana e il danzatore sivigliano. A un capo c’è Monteiro Freitas, la cui coreografia combina estrema precisione e libertà, movimenti meccanici ed espressionismo. All’altro capo c’è Galván, uno dei bailaores più noti al mondo, il cui marchio di fabbrica – un rapidissimo gioco di piedi – è punteggiato da immobilità e silenzio.

Da tempo i due artisti desideravano far incontrare i loro mondi apparentemente lontani, uniti dalla passione per il ritmo e dalla capacità di coniugare tensione ed espressività ardente. RI TE andrà in scena giovedì 15 e venerdì 16 gennaio alle ore 21 al Teatro Cucinelli.

Lo spettacolo si sviluppa su una scena essenziale: i due danzatori sono in scena, con un muro alle loro spalle, inevitabilmente esposti allo sguardo del pubblico. Di fronte l’uno all’altra, tessono una comunicazione nuova – eppure immediata –: una grammatica composta di passi coreografici, gesti scattanti e improvvise interruzioni.

Interagiscono come creature che si studiano a vicenda, mescolando sfida e seduzione in una composizione che può evocare una danza taurina. L’improvvisazione quotidiana mantiene vivo il dialogo. «È un incontro mozzafiato tra due artisti straordinari, un momento di pura gioia e umorismo, una conversazione animata che utilizza esclusivamente il linguaggio del corpo», sottolineano gli organizzatori.

Informazioni pratiche

Le prenotazioni sono disponibili presso il botteghino telefonico regionale del Teatro Stabile dell’Umbria al numero 075 57542222, nei giorni feriali dalle 17 alle 20 (esclusi i festivi) fino al giorno prima dello spettacolo. I biglietti possono essere acquistati anche presso il botteghino del Teatro Morlacchi in Piazza Morlacchi 13 a Perugia, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20, e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 10 alle 13.30.

Il botteghino del Teatro Cucinelli sarà aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 19 per le repliche serali. È inoltre possibile acquistare i biglietti online sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria.